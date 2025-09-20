अंड फ्रेश आहे की रडलेलं... न फोडता कसं ओळखायचं? वापरा भन्नाट ट्रिक

Pooja Pawar
Sep 20,2025


अनेकजण दररोजच्या आहारात अंड्याचा समावेश करतात. पण बऱ्याचदा अंड जुनं किंवा खराब झालेलं असू शकतं. अशावेळी अंड न फोडता ते खराब झालेलं आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी काही ट्रिक्स वापरू शकता.


एका खोलगट भांड्यात थंड पाणी घ्या. मग यात एक एक करून अंडी टाका.


जर पाण्यात अंड टाकल्यावर ते तळाशी गेलं तर समजून जा अंड फ्रेश आहे.


जर हे अंड पाण्याच्या तळाशी जाऊन सरळ उभं राहिलं तर थोडं जुनं आहे परंतू ते तुम्ही खाऊ शकता.


अंड पाण्यावर तरंगू लागलं तर समजून जा अंड खराब झालेलं आहे.


फ्रेश अंड्याचं कवच पांढर असतं, तर खराब झालेल्या अंड्याच्या कवचावर सफेद पावडर, फंगस असते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

