coriander : कोथिंबीर दीर्घकाळ टवटवीत ठेवण्यासाठी वापरा 'या' सोप्या Tips

Sayali Patil
Aug 12,2025

कोथिंबिर

पदार्थांची चव वाढवण्यापासून ते अगदी त्या पदार्थाला शेवटचा टच देईपर्यंत अर्थात त्याच्या सजावटीपर्यंत कोथिंबिरीचा वापर केला जातो.

नेमकं काय करावं?

मात्र बऱ्याचदा बाजारातून आणलेली ही कोथिंबीर दोन दिवसांतच काळी पडण्यास सुरुवात होते. अशा वेळी नेमकं काय करावं?

झिपलॉक बॅग

कोथिंबीर स्वच्छ धुवून झिपलॉक बॅगेत लहान छिद्र करून ठेवल्यास ती ताजी टवटवीत राहते.

लिंबाचा रस

थोड्या पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून कोथिंबीरीवर हलक्यानं फवारल्यास ती ताजी राहण्यास मदत मिळते.

हवाबंद डबा

कोथिंबीर स्वच्छ करून ती एका हवाबंद डब्यात पेपर टॉवेलवर ठेवल्यास त्यातील बाष्पाचं प्रमाण कमी होतं.

पॉलिथीन वापर

कोथिंबीर मुळासकट पाण्यात ठेवत पानांच्या भागाला पॉलिथीनध्ये बांधल्यासही ती ताजी राहते. मात्र, दर दोन दिवसांनी त्यातील पाणी मात्र आवर्जून बदलावं.

कोथिंबीर ताजी टवटवीत

थोडक्यात काय, तर एक नव्हे कैक पद्धतींनी कोथिंबीर ताजी टवटवीत ठेवता येते. त्यामुळं वरील एखादा उपाय वापरून पाहाच.

