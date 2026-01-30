घरच्या घरी अशी बनवा महिनाभर टिकणारी आलू भुजिया शेव!

Manali Sagvekar
Jan 30,2026

आलू शेव किंवा भुजिया

आलू शेव किंवा भुजिया सर्वांनाचा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते.

कुरकुरीत आणि चटपटीत

संध्याकाळच्या चहासोबत कुरकुरीत आणि चटपटीत आलू शेव मिळाली तर, चहाची चवही आणखीनच वाढते.

अ‍ॅसिडिटी

बऱ्याचदा बाजारात पॅकेटमध्ये मिळणारी आलू शेव तेलकट असते. ती खाल्ल्यास अ‍ॅसिडिटी होण्याची शक्यता असते.

सोपी पद्धत

पण काळजी करू नका ही चमचमीत आलू शेव तुम्ही घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवू शकता.

साहित्य

आलू शेव बनण्यासाठी साहित्य -उकडलेले बटाटे, बेसन, तांदळाचे पिठ, लाल तिखट, हळद , हींग, आमचूर पावडलर, मीठ आणि तेल.

उकडलेले बटाटे कुस्करा

सर्वप्रथम उकडलेले बटाटे कुस्करून घ्या. त्यात बेसन, तांदळाचे पिठ, मीठ आणि सर्व मसाले घालून एकत्र करा.

घट्टसर पिठ मळा

या सुक्या मिश्रणात गरम तेलाचे मोहन घाला. नंतर हळूहळू पाणी घालून घट्टसर पिठ मळून घ्या.

शेवेचा साचा

आता शेवेच्या साच्यात असेल तर त्यात पिठाचा गोळा घाला. एका ताटात शेव पाडून घ्या.

पायपिंग बॅग

शेवेचा साचा नसेल तर पायपिंग बॅगचा वापर करू शकता. यानंतर शेव गरम तेलात मध्यम आचेवर कुरकुरीत तळून घ्या.

हवाबंद डब्यात भरा

तळलेली शेव टिशू पेपरवर काढा जेणेकरून अतिरिक्त तेल निघून जाईल. शेव थंड होण्यासाठी ठेवा. नंतर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.

कुरकुरीतपणा

शेव गरम असताना डब्यात भरली तर कुरकुरीतपणा जास्तकाळ टिकणार नाही.


तयार झालेली आलू शेव, भेळेमध्ये, चहासोबत किंवा कोणत्याही भाजीवर घालून खाऊ शकता.

