असे बनवा महिनाभर टिकणारे, चटपटीत गाजर-मुळ्याचे लोणचे!

Manali Sagvekar
Feb 05,2026

गाजर आणि मुळे

हिवळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात गाजर आणि मुळे उपलब्ध असतात.


आता काही दिवसांत हिवाळा संपून उन्हाळ्याचा ऋतु येईल.

महिनाभर टिकणारे लोणचे

अशावेळी हिवाळा संपायच्या आत तुम्ही चटपटीत, आंबट-तिखट, महिनाभर टिकणारे लोणचे बनवू शकता.

गाजर आणि मुळ्याचे काप

हे लोणचे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम गाजर आणि मुळ्याचे पातळ, लांबसर तुकडे चिरून घ्या. सुकवून घ्या.

मसाले

यानंतर एका खोलगट भांड्यात गाजर-मुळ्याचे काप, राई, मेथी, बडीशेप, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट हे सर्व मसाले घाला.

राईचे तेल

आता त्यावर गरम करून थंड केलेले राईचे तेल घाला. सर्व साहित्य चांगले एकत्र करा. आंबट चवीसाठी त्यात लिंबाचा रस मिसळा.

काचेच्या बरणीत भरा

तयार झालेले मिश्रण एका काचेच्या बरणीमध्ये भरून काही दिवस उन्हात ठेवा. यामुळे लोणचे जास्त काळ टिकते.

शरीराला ऊर्जा पुरवते

गाजर-मुळ्याचे हे चटपटीत लोणचे आरोग्यासाठी खुपच फायदेशीर मानले जाते. हिवाळ्यात शरीराला ऊर्जा पुरवण्यास मदत करते.

आरोग्यासाठी फायदेशीर

मुळे खाल्ल्याने पचनसंस्था सुधारते, तसेच गाजर त्वचा आणि हृदयासाठी फायदेशीर मानले जाते.

