हिवळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात गाजर आणि मुळे उपलब्ध असतात.
आता काही दिवसांत हिवाळा संपून उन्हाळ्याचा ऋतु येईल.
अशावेळी हिवाळा संपायच्या आत तुम्ही चटपटीत, आंबट-तिखट, महिनाभर टिकणारे लोणचे बनवू शकता.
हे लोणचे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम गाजर आणि मुळ्याचे पातळ, लांबसर तुकडे चिरून घ्या. सुकवून घ्या.
यानंतर एका खोलगट भांड्यात गाजर-मुळ्याचे काप, राई, मेथी, बडीशेप, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट हे सर्व मसाले घाला.
आता त्यावर गरम करून थंड केलेले राईचे तेल घाला. सर्व साहित्य चांगले एकत्र करा. आंबट चवीसाठी त्यात लिंबाचा रस मिसळा.
तयार झालेले मिश्रण एका काचेच्या बरणीमध्ये भरून काही दिवस उन्हात ठेवा. यामुळे लोणचे जास्त काळ टिकते.
गाजर-मुळ्याचे हे चटपटीत लोणचे आरोग्यासाठी खुपच फायदेशीर मानले जाते. हिवाळ्यात शरीराला ऊर्जा पुरवण्यास मदत करते.
मुळे खाल्ल्याने पचनसंस्था सुधारते, तसेच गाजर त्वचा आणि हृदयासाठी फायदेशीर मानले जाते.