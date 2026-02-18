घरच्या घरी खजुरापासून बनवा 'ही' खास मिठाई!

Manali Sagvekar
Feb 18,2026

शुगर वाढायची भीती असते

"काहीतरी गोड खावसं वाटतंय पण शुगर वाढेल", असा विचार तुम्हीही करताय?

खजुराची मिठाई

तर अगदी सोप्या पद्धतीने खजुरापासून एक खास मिठाई बनवू शकता.

पीनट बटर

यासाठी सर्वप्रथम खजुरातील बी काढून त्यात पीनट बटर भरा.

सुका मेवा

आता तुमच्या आवडीचा सुका मेवा चिरून घ्या. चिरलेला सुका मेवा (काजू, बदाम, अक्रोड) खजुरामध्ये भरा.

डार्क चॉकलेट

आता प्रत्येक खजूर वितळलेल्या डार्क चॉकलेटमध्ये बुडवून काढा.

सेट व्हायला ठेवा

त्याववर थोडे समुद्री मीठ शिंपडा, पिस्त्याचे काप पसरवा आणि फ्रिजमध्ये सेट व्हायला ठेवा.

स्टफ्ड खजूर डिलाईट

सेट झालेले स्टफ्ड खजूर डिलाईट तयार आहेत.

पौष्टिक मिठाई

खजुरापासून बनलेली ही मिठाई तुमची गोड खाण्याची इच्छाही पूर्ण करेल आणि शरीराला पोषणही मिळेल.

VIEW ALL

सर्वात महाग असतात 'या' माशांची अंडी, असं काय आहे यात खास?

जगातील 6 सर्वात धोकादायक ठिकाण, नंबर 1 वरील नाव ऐकून थक्क व्हाल

भारत - पाकिस्तानमध्ये कोणी जिंकलेत सर्वाधिक टी20 सामने?

बोरं खाण्याचे फायदे माहितीयेत का?

Read Next Story