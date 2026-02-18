"काहीतरी गोड खावसं वाटतंय पण शुगर वाढेल", असा विचार तुम्हीही करताय?
तर अगदी सोप्या पद्धतीने खजुरापासून एक खास मिठाई बनवू शकता.
यासाठी सर्वप्रथम खजुरातील बी काढून त्यात पीनट बटर भरा.
आता तुमच्या आवडीचा सुका मेवा चिरून घ्या. चिरलेला सुका मेवा (काजू, बदाम, अक्रोड) खजुरामध्ये भरा.
आता प्रत्येक खजूर वितळलेल्या डार्क चॉकलेटमध्ये बुडवून काढा.
त्याववर थोडे समुद्री मीठ शिंपडा, पिस्त्याचे काप पसरवा आणि फ्रिजमध्ये सेट व्हायला ठेवा.
सेट झालेले स्टफ्ड खजूर डिलाईट तयार आहेत.
खजुरापासून बनलेली ही मिठाई तुमची गोड खाण्याची इच्छाही पूर्ण करेल आणि शरीराला पोषणही मिळेल.