वापरा 'ही' स्मार्ट ट्रिक, काही मिनिटातच सोलून होतील किलोभर लसुण

Manali Sagvekar
Feb 07,2026

लसुण

भारतीय पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसुण वापरला जातो.

वेळ खाऊ काम

पण लसुण सोलण्याचे काम अधिक वेळ खाऊ आणि नखांना त्रास देणारे असते.

स्मार्ट ट्रिक

पण तुम्ही एक स्मार्ट ट्रिक वापरून तासाभराचे काम काही मिनिटांतच करू शकता.

गरम पाणी

लसुणच्या पाकळ्या 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून ठेवल्याने आपोआपच साली निघून जातात.

मायक्रोव्हेव

दुसरी ट्रिक म्हणजे एक लसुण 20 सेकंदांसाठी मायक्रोव्हेवमध्ये ठेवा. यामुळे साली सैल होतील आणि काम सोपे होईल.

वाटी वापरा

लसुणच्या पाकळ्या एका वाटीत ठेवून दुसऱ्या वाटीने झाका आणि जोरात हलवा. घर्षणाने साली आणि लसुण वेगळ्या होतील.

लाटणे किंवा सुरी

लाटणे किंवा सुरीच्या मदतीने लसुणच्या पाकळीवर जोर द्या. यामुळे लसुण थोडा ठेचला जाऊन साल लगेचच वेगळी होईल.

तव्यावर गरम करा

जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात लसुण सोलायचे असतील तर, तव्यावर काहीवेळ गरम केल्याने 1 ते 2 मिनिटांत साली वेगळ्या होतील.

