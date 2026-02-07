भारतीय पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसुण वापरला जातो.
पण लसुण सोलण्याचे काम अधिक वेळ खाऊ आणि नखांना त्रास देणारे असते.
पण तुम्ही एक स्मार्ट ट्रिक वापरून तासाभराचे काम काही मिनिटांतच करू शकता.
लसुणच्या पाकळ्या 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून ठेवल्याने आपोआपच साली निघून जातात.
दुसरी ट्रिक म्हणजे एक लसुण 20 सेकंदांसाठी मायक्रोव्हेवमध्ये ठेवा. यामुळे साली सैल होतील आणि काम सोपे होईल.
लसुणच्या पाकळ्या एका वाटीत ठेवून दुसऱ्या वाटीने झाका आणि जोरात हलवा. घर्षणाने साली आणि लसुण वेगळ्या होतील.
लाटणे किंवा सुरीच्या मदतीने लसुणच्या पाकळीवर जोर द्या. यामुळे लसुण थोडा ठेचला जाऊन साल लगेचच वेगळी होईल.
जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात लसुण सोलायचे असतील तर, तव्यावर काहीवेळ गरम केल्याने 1 ते 2 मिनिटांत साली वेगळ्या होतील.