आजकाल बरेच लोक सायबर हल्ल्याला बळी पडत आहेत, त्यातील Gmail Scam देखील सामान्य आहेत.
Gmail मध्ये बँक डिटेल्स ते वैयक्तिक डेटापर्यंत खूप महत्त्वाचा डेटा असतो. त्यामुळे Gmail हॅक झाल्यास लोकांसाठी मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
गुगलने वापरकर्त्यांना असुरक्षित वेबसाइट आणि कंटेंटपासून दूर राहण्याचा आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
ईमेल, फोन कॉल आणि मेसेजद्वारे तुमचे वैयक्तिक आणि खाजगी तपशील कोणाशीही शेअर करू नका.
तुमचा ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाकून अज्ञात वेबसाइटवर लॉग इन करणे टाळा.
उत्तर देण्यापूर्वी बँका, कर कार्यालये किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांकडून आलेले ईमेल नीट तपासा.
सोशल मीडिया किंवा ईमेलवर दिलेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करणे टाळा.
तुमच्या Gmail साठी एक मजबूत पासवर्ड तयार करा. तुमचा मोबाइल नंबर आणि जन्मतारीख यासारखी माहिती त्यात भरू नका.