दिवसातून किमान दोन वेळा, सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी ब्रश करा. फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्ट वापरा आणि खूप जोरात ब्रश करू नका.
फक्त ब्रश पुरेसा नसतो. दररोज डेंटल फ्लॉस वापरून दातांमधील अडकलेले अन्न काढा आणि अँटी-बॅक्टेरियल माउथवॉशने तोंड स्वच्छ ठेवा.
चहा, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा किंवा सिगारेट यामुळे दात पटकन पिवळे पडतात. शक्य असल्यास त्यांचे सेवन कमी करा.
बेकिंग सोडा + पाणी: आठवड्यातून 1 वेळाच वापरा मीठ आणि मोहरीचे तेल: सौम्यपणे लावून ब्रश करा संत्र्याच्या सालीची पूड: अधून-मधून वापरू शकता
हे उपाय रोज करू नयेत, अन्यथा दातांची एनामेल खराब होऊ शकते.
भरपूर पाणी प्यायल्याने तोंडातील घाण धुतली जाते आणि डाग कमी होण्यास मदत होते.
सफरचंद, गाजर, काकडी यांसारख्या फळ-भाज्या खाल्ल्याने दात नैसर्गिकरित्या स्वच्छ होतात. दूध आणि दही कॅल्शियमसाठी फायदेशीर असतात.