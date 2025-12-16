अवयव दान श्रेष्ठ दान आहे. पण मानवी शरीरात असा एक अवयव आहे जो कायदेशीर, नैतिकदृष्ट्या दान करणे अशक्य आहे.
मेंदू दान करणं शक्य नाही. वैद्यकीय शास्त्रात मेंदू प्रत्यारोपण पूर्णपणे अजूनही अशक्य आहे.
मेंदू व्यक्तीच्या ओळखीचा भाग मानला जातो. दान केल्याने त्याची ओळख नष्ट होऊ शकते. म्हणूनच कायद्याने याला मनाई आहे.
मेंदूमध्ये अब्जावधी न्यूरॉन्स आणि अब्जावधी कनेक्शन असतात. प्रत्यारोपणामुळे हे कनेक्शन तोडले जातात. सध्या तसे तंत्रज्ञानही नाहीय.
मेंदू प्रत्यारोपण झाले तर नवीन शरीर जुन्या आठवणी आणि व्यक्तिमत्व टिकवून ठेवेल. त्या व्यक्तीचा आत्मा कुठे जाईल? हे नैतिक आणि धार्मिक प्रश्न पडतात.
मेंदुच्या उती अल्झायमर किंवा पार्किसन्ससारख्या संशोधनासाठी दिल्या जाऊ शकतात. जिवंत प्रत्यारोपण शक्य नाही.
जगात प्राण्यांवर प्रयोग झाले आहेत पण मानवावर नाही.
इतर अवयवांचे प्रत्यारोपण सोपे आणि यशस्वी होते. एका दात्यामुळे 8 जणांचे प्राण वाचू शकतात.
तुम्हाला विज्ञानाला मदत करायची असेल तर तुम्ही मेंदू मृत्यूनंतर दान करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. भारतात अनेक मेंदू बॅंका आहेत, ज्या संशोधनासाठी मेंदू स्वीकारतात.