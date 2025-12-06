तुम्हाला देखील बेबी बंप फोटोशूट करायचं असेल सोनम कपूरचा हा लूक नक्की ट्राय करा

20 नोव्हेंबर 2025 ला सोनम कपूरने चाहत्यांना Good News दिली.
सोनम कपूर दुसऱ्यांदा आई होणार असून चाहते तिला भारभरुन शुभेच्छा देत आहेत.
अभिनेत्रीने या आधी 2022 मध्ये चिमुकल्या पाहुण्याचे स्वागत केले होते.
सोनमने बेबी बंप दाखवत एकाहून एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
सोनमने या फोटोमध्ये काळ्या रंगाची सोनेरी काठ असेलेली सुंदर साडी परिधान केली आहे.
या साडीसोबत सोनमने रेखीव आणि आकर्षक पण कमी दागिने घातेले आहेत.
या साडीवर फूल बाह्यीचा ब्लाउज आणखी छान दिसत आहे.
आई होणार असेल्या महिलांना हा फोटोशूट खूप आवडला असून अशी काळी साडी नेसून तुम्ही देखील फोटशूट करु शकता.