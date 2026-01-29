तुम्ही शहाळं तर प्यायलंच असेल, पण कधी शहाळ्याच्या मलाईची भाजी खाल्ली आहे का?

Manali Sagvekar
Jan 29,2026

शहाळ्याचे पाणी

शहाळ्याचे पाणी पिणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते.

शहाळ्याच्या मलाईची भाजी

पण तुम्हाला माहित आहे का? की, शहाळ्याच्या मलाईची भाजीही बनवली जाते.

झटपट रेसिपी

चला तर मग जाणून घेऊया सोपी आणि झटपट रेसिपी.

शहाळ्याची मलाई

यासाठी सर्वप्रथम शहाळ्याची मलाई काढून चिरून घ्या.

फोडणी द्या

आता गरम तेलात मोहरी आणि कढीपत्त्याची फोडणी द्या.

गरम मसाला

यानंतर गॅस कमी करून त्यात हळद, हिंग, गरम मसाला आणि लाल तिखट घाला.

बारीक चिरलेला कांदा

हवे असल्यास सुकी लाल मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदाही घालू शकता.

परतून घ्या

यानंतर त्यात शहाळ्याची मलाई घाला परतून घ्या.

मीठ आणि गूळ

आता चविनुसार मीठ आणि गूळ घालून पुन्हा एकदा परता.

शहाळ्याचे पाणी

काहीवेळाने त्यात शहाळ्याचे पाणी किंवा साधे पाणी घाला 5 ते 7 मिनिटे शिजवा.

नारळाचे दूध

नंतर नारळाचे दूध घालून पुन्हा शिजवा.

सर्व्ह करा

तयार झालेली गरमा गरम शहाळ्याच्या मलाईची भाजी भाकरी किंवा भातासह सर्व्ह करा.

