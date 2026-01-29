शहाळ्याचे पाणी पिणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते.
पण तुम्हाला माहित आहे का? की, शहाळ्याच्या मलाईची भाजीही बनवली जाते.
चला तर मग जाणून घेऊया सोपी आणि झटपट रेसिपी.
यासाठी सर्वप्रथम शहाळ्याची मलाई काढून चिरून घ्या.
आता गरम तेलात मोहरी आणि कढीपत्त्याची फोडणी द्या.
यानंतर गॅस कमी करून त्यात हळद, हिंग, गरम मसाला आणि लाल तिखट घाला.
हवे असल्यास सुकी लाल मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदाही घालू शकता.
यानंतर त्यात शहाळ्याची मलाई घाला परतून घ्या.
आता चविनुसार मीठ आणि गूळ घालून पुन्हा एकदा परता.
काहीवेळाने त्यात शहाळ्याचे पाणी किंवा साधे पाणी घाला 5 ते 7 मिनिटे शिजवा.
नंतर नारळाचे दूध घालून पुन्हा शिजवा.
तयार झालेली गरमा गरम शहाळ्याच्या मलाईची भाजी भाकरी किंवा भातासह सर्व्ह करा.