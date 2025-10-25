आपल्या आरोग्यासाठी लिंबू हे खूपच फायदेशीर मानले जाते. त्याचा अनेक ठिकाणी वापर केला जातो.
पण अनेकजण लिंबू वापरून झाले की त्यांची साल फेकून देतात.
आज आम्ही तुम्हाला लिंबाच्या सालीचे फायदे सांगणार आहोत.
लिंबाची साल ही ह्रदयरोग असणाऱ्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर असते.
लिंबाच्या सालीचा चहा पिल्याने ह्रदयाचे असणाऱ्या अनेक समस्यांपासून आराम मिळू शकतो.
तसेच लिंबाच्या सालीपासून तयार केलेले स्क्रब देखील त्वचेसाठी फायदेशीर मानला जातो.
चेहऱ्यावरील मुरुमे, काळे डाग आणि सुरकुत्या यासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी लिंबाची साल फायदेशीर आहे.
