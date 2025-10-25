तुम्ही देखील लिंबाची साल फेकून देताय, फायदे वाचून व्हाल थक्क!

Soneshwar Patil
Oct 25,2025


आपल्या आरोग्यासाठी लिंबू हे खूपच फायदेशीर मानले जाते. त्याचा अनेक ठिकाणी वापर केला जातो.


पण अनेकजण लिंबू वापरून झाले की त्यांची साल फेकून देतात.


आज आम्ही तुम्हाला लिंबाच्या सालीचे फायदे सांगणार आहोत.


लिंबाची साल ही ह्रदयरोग असणाऱ्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर असते.


लिंबाच्या सालीचा चहा पिल्याने ह्रदयाचे असणाऱ्या अनेक समस्यांपासून आराम मिळू शकतो.


तसेच लिंबाच्या सालीपासून तयार केलेले स्क्रब देखील त्वचेसाठी फायदेशीर मानला जातो.


चेहऱ्यावरील मुरुमे, काळे डाग आणि सुरकुत्या यासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी लिंबाची साल फायदेशीर आहे.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

GK: ORS चा फुल फॉर्म माहितेय?

जर तुमचे मन वारंवार भटकतेय, मग 'या' टिप्स वापरा

घरातील देवघरात 'या' वस्तू अजिबात ठेऊ नका, अन्यथा

बँकेच्या कामकाजाशी निगडित 'हे' फुलफॉर्म तुम्हाला माहितीये का?
Read Next Story