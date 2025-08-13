International LeftHanders Day : 'या' आहे जगातील 12 प्रसिद्ध डावखुरे व्यक्ती!

Aug 13,2025

महात्मा गांधी

भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीही डावखुरे होते.

नरेंद्र मोदी

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतीय डावखुऱ्यांच्या क्लबनुसार डावखुरे आहेत.

अमिताभ बच्चन

बॉलिवूडचे महानायक म्हणजेच अमिताभ बच्चन यांनी बॉलिवूडचं एक संपूर्ण दशक गाजवलं. त्यांचे सिनेमे लोक आताही तितक्याच आवडीने पाहतात. त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे त्यांनी फक्त भारतातील जनतेलाच नाही संपूर्ण जगाला वेड लावलं. आपले हेच शहेनशाह देखील डावखुरे आहेत.

सचिन तेंडुलकर

क्रिकेटचा देव मानला जाणारा सचिन तेंडुलकर हा सुद्धा डावखुरा आहे. पण फलंदाजी करताना तो उजव्या हाताने खेळतो. मात्र, ऑफफिल्ड तो डावखुरा आहे.

बराक ओबामा

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा हे देखील डावखुरे होते. ते अमेरिकेचे एकमेव कृष्णवर्णीय अध्यक्ष होते. त्यांच्या साध्या राहणीमानाने त्यांनी सर्वांच्या मनात एक आदरयुक्त स्थान प्राप्त केलं.

रतन टाटा

भारतीय प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा हेदेखील डावखुरे होते.

सनी लियोनी

बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लियोनी ही देखील डावखुरी आहे. तिने खूप कमी वेळात बॉलिवूडमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

मार्क झुकरबर्ग

सोशल मीडियाच्या सर्वात मोठ्या प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर लोकांना एकमेकांशी जोडणारे मार्क झुकरबर्ग हे देखील डावखुरे आहेत. आज ते जागातील सर्वात मोठ्या सोशल नेटवर्कचे बादशाह आहेत.

शिखर धवन

टीम इंडियाचा सलामीवीर शिखर धवन हा देखील डावखुरा आहे. सौरभ गांगुलीनंतर टीम इंडियाला शिखर धवनच्या रुपात दुसरा महान डावखुरा खेळाडू मिळाला आहे.

बिल गेट्स

जगातील सर्वात धनाढ्य व्यक्तींपैकी एक असलेले बिल गेट्स हे देखील डावखुरे आहेत.

युवराज सिंह

टीम इंडियाचा सिक्सर किंग युवराज सिंह हा सुद्धा डावखुरा आहे. तो तीन वेळा विश्वविजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता.

एंजेलिना जोली

हॉलिवूडची अभिनेत्री एंजेलिना जोली ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिने आजवर अनेक गाजलेले अॅक्शन आणि रोमँटिक सिनेमे केले आहेत. एंजेलिना जोली ही देखील डावखुरी आहे.

