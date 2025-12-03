रात्री पायात मोजे घालून झोपणं आरोग्यासाठी हानिकारक?

झोप चांगली यावी यासाठी अनेकजण रात्री पायात मोजे घालून झोपतात.
तज्ज्ञांच्या मते, असं केल्यास रात्रभर पायात मोजे खालून झोपणे हानिकारक ठरू शकते
रात्री मोजे घालून झोपल्याने झोप जास्तवेळ लागते. रात्री वारंवार झोपमोड होत नाही
रात्रभर मोजे घालून झोपल्याने शरीराचे तापमान कमी होण्याची शक्यता असते
तर, जर मोजे जास्त घट्ट असतील तर काही शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात
त्यामुळं जोपर्यंत डॉक्टर मोजे घालून झोपण्याचा सल्ला देत नाही तोपर्यंत मोजे घालून झोपू नका
घट्ट मोजे घालून झोपल्यास ब्लड फ्लो कमी करते. जेव्हा तुम्ही झोपता तेव्हा ब्लड फ्लो थांबवते
