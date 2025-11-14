Food Habits : जेवणात भात आणि चपाती एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य?

Sayali Patil
Nov 14,2025

खाद्यसंस्कृती

भारतीय खाद्यसंस्कृतीत जेव्हाजेव्हा जेवणाच्या ताटाचा उल्लेख होतो तेव्हातेव्हा भात, पोळी किंवा चपाती हे पदार्थ हमखास डोळ्यांसमोर येतात.

पदार्थ

जवळपास सर्वच वेळी भारतात जेवणाच्या ताटातील इतर पदार्थ बदलले तरीही पोळी आणि भात मात्र बदलत नाहीत. पण, असं करणं योग्य आहे की अयोग्य?

पोळी आणि भात

पोळी आणि भात हे दोन्हीही कार्बोदकांचे अर्थात कार्बोहायड्रेटचे द्योतक असून, ते एकत्र खाल्ल्यास शरीराला मोठ्या प्रमाणात कार्बोहायड्रेट पुरवले जातात.

शारीरिक श्रमाची कामं

दिवसभरातील शारीरिक श्रमाची कामं कमी होत असल्यास अशा स्थितीत पोळी आणि भात एकत्र खाल्ल्यानं वजन वाढू शकतं.

भात आणि पोळी

भात आणि पोळी एकत्र खाल्ल्यानं शरीरातील कार्ब्स आणि कॅलरी सातत्यानं वाढतात.

चपाती/ पोळी

चपाती/ पोळीमध्ये तंतुमय घटक अधिक प्रमाणात असतात. तर भातामध्ये तुलनेनं कमी. ज्यामुळं भाताच्या तुलनेत चपातीचं सेवन आरोग्यास पूरक ठरतं.

लक्षात घ्या...

(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी24 तास याची खातरजमा करत नाही. आहारविषयक निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

VIEW ALL

अशा प्रकारे घ्या झाडांची काळजी, हिवाळ्यातही दिसतील टवटवीत

ही आहेत जगातील सर्वात प्रदूषित शहरे

लहान मुलांना द्या हा एक पदार्थ, सर्दी-खोकल्यापासून मिळेल त्वरीत आराम

MI कडून खेळणार पालघरचा Lord शार्दूल ठाकूर, अर्जुन तेंडुलकरला डच्चू?
Read Next Story