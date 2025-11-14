भारतीय खाद्यसंस्कृतीत जेव्हाजेव्हा जेवणाच्या ताटाचा उल्लेख होतो तेव्हातेव्हा भात, पोळी किंवा चपाती हे पदार्थ हमखास डोळ्यांसमोर येतात.
जवळपास सर्वच वेळी भारतात जेवणाच्या ताटातील इतर पदार्थ बदलले तरीही पोळी आणि भात मात्र बदलत नाहीत. पण, असं करणं योग्य आहे की अयोग्य?
पोळी आणि भात हे दोन्हीही कार्बोदकांचे अर्थात कार्बोहायड्रेटचे द्योतक असून, ते एकत्र खाल्ल्यास शरीराला मोठ्या प्रमाणात कार्बोहायड्रेट पुरवले जातात.
दिवसभरातील शारीरिक श्रमाची कामं कमी होत असल्यास अशा स्थितीत पोळी आणि भात एकत्र खाल्ल्यानं वजन वाढू शकतं.
भात आणि पोळी एकत्र खाल्ल्यानं शरीरातील कार्ब्स आणि कॅलरी सातत्यानं वाढतात.
चपाती/ पोळीमध्ये तंतुमय घटक अधिक प्रमाणात असतात. तर भातामध्ये तुलनेनं कमी. ज्यामुळं भाताच्या तुलनेत चपातीचं सेवन आरोग्यास पूरक ठरतं.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी24 तास याची खातरजमा करत नाही. आहारविषयक निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)