हिवाळ्यात दही खाणे सुरक्षित? जाणून घ्या

Tejashree Gaikwad
Feb 03,2026


दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचन सुधारतात आणि आतड्यांची कार्यक्षमता वाढवतात.


नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात दही खाल्ल्याने इम्युनिटी मजबूत राहण्यास मदत होते.


हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी दही उपयुक्त आहे, विशेषतः वयस्कर लोकांसाठी.


फ्रिजमधून काढलेले थंड दही थेट खाणे टाळा. ते खोलीच्या तापमानावर आल्यानंतरच खा.


रात्री दही खाल्ल्यास सर्दी, खोकला, कफ वाढू शकतो.


जर आधीच घसा खवखव, सर्दी किंवा सायनसचा त्रास असेल, तर दही टाळलेलेच बरे.


हिवाळ्यात दही पूर्णपणे वर्ज्य नाही, पण चुकीच्या वेळी आणि थंड स्वरूपात खाल्ले तर त्रास होऊ शकतो.

