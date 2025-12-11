फणस फळ आहे की भाजी? अनेकांना माहित नसेल योग्य उत्तर

Pooja Pawar
Dec 11,2025


फणसाची भाजी अनेकजण खूप आवडीने खातात.


फक्त फणसच नाही तर त्याच्या बियांची भाजी सुद्धा अनेक भागांमध्ये बनवली जाते.


फणसाला शाकाहारी मांस असेही म्हणतात, काही लोक पिकलेले फणस फळ म्हणून सुद्धा खातात.


वनस्पतिशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिलं तर फणस हे एक फळ आहे. एवढंच नाही तर हे जगातील सर्वात जड फळ देखील मानले जाते.


जैविकदृष्ट्या बघायचे झाल्यास फणस हे एक फळ आहे कारण ते फुलापासून विकसित होते. त्यात बिया देखील असतात.


परंतु पिकण्याच्या वेळेनुसार ते फळ आणि भाजी दोन्ही म्हणून खाल्ले जाऊ शकते.


कच्चा फणस हा आतून पांढरा असतो आणि त्याची भाजी केली जाते. तर फणस पिकल्यावर तो आतून पिवळा होतो आणि मग त्याला फळ म्हणून खाल्ले जाते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

