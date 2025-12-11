फणसाची भाजी अनेकजण खूप आवडीने खातात.
फक्त फणसच नाही तर त्याच्या बियांची भाजी सुद्धा अनेक भागांमध्ये बनवली जाते.
फणसाला शाकाहारी मांस असेही म्हणतात, काही लोक पिकलेले फणस फळ म्हणून सुद्धा खातात.
वनस्पतिशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिलं तर फणस हे एक फळ आहे. एवढंच नाही तर हे जगातील सर्वात जड फळ देखील मानले जाते.
जैविकदृष्ट्या बघायचे झाल्यास फणस हे एक फळ आहे कारण ते फुलापासून विकसित होते. त्यात बिया देखील असतात.
परंतु पिकण्याच्या वेळेनुसार ते फळ आणि भाजी दोन्ही म्हणून खाल्ले जाऊ शकते.
कच्चा फणस हा आतून पांढरा असतो आणि त्याची भाजी केली जाते. तर फणस पिकल्यावर तो आतून पिवळा होतो आणि मग त्याला फळ म्हणून खाल्ले जाते.
