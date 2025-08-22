नाचणी हे एक पौष्टिक धान्य असून यात कॅल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फायबर, मिनरल्स आणि भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन्स असतं.
नाचणीच्या पिठापासून बनवलेली भाकरी ही आरोग्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरते.
नाचणीच्या पिठात फायबर असतं ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते, रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहते, हृदयाचे आरोग्य आणि पचनक्रिया चांगली राखण्यासाठी प्रभावी ठरते.
तज्ज्ञांच्या मते ज्वारी आणि नाचणी या दोन्हीच्या पिठापासून बनवलेली भाकरी ही आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. दोघांमधील पोषक घटक हे जवळजवळ सारखेच असतात.
तज्ज्ञांच्या मते, नाचणीमध्ये कॅल्शियम आणि प्रथिनांचे प्रमाण ज्वारीपेक्षा थोडे जास्त असते.
तेव्हा वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)