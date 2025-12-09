बाजारातून आणलेली केळी आठवडाभर राहतील ताजी, वापरा 'या' सोप्या ट्रिक्स

Dec 09,2025

केळी खराब होतात

बऱ्याचदा बाजारातून आणलेली केळी केवळ 2 दिवसातच खराब होऊ लागतात.

लवकर पिकतात

त्यांवर काळे डाग पडतात आणि वास येऊ लागतो. केळी लवकर पिकतात.

सोप्या ट्रिक्स

पण काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही आठवडाभर केळी ताज्या ठेवू शकतात.

स्वच्छ थंड पाणी

यासाठी एका मोठ्या भांड्यात स्वच्छ थंड पाणी घ्या.

मीठ घाला

या पाण्यात 1 चमचा मीठ घालून विरघळेपर्यंत ढवळा.

पाण्यात केळी बुडवा

या मीठाच्या पाण्यात केळी 2-3 मिनिटे बुडवून ठेवा.

केळी स्वच्छ धुवा

नंतर केळीच्या सालींवर विशेषतः देठावर हलक्या हाताने घासा आणि केळी स्वच्छ धुवून घ्या.

कपड्याने पुसा

धुतलेली केळी एका स्वच्छ सुक्या कपड्याने पुसून घ्या.

हवेशीर ठिकाणी ठेवा

केळी सुकली की, त्यांना थेट सूर्यप्रकाश किंवा उष्णतेपासून दूर हवेशीर ठिकाणी ठेवा.

अँटीसेप्टिक गुणधर्म

मीठाच्या पाण्यात सौम्य अँटीसेप्टिक गुणधर्म असतात जे केळीच्या सालींवर असलेले बॅक्टेरिआ आणि रसायने काढून टाकतात.

एन्झाईम्सची क्रिया मंदावते

तसेच केळींमधील एन्झाईम्सची क्रिया मंदावते. केळी लवकर पिकत नाहीत आणि काळ्याही पडत नाहीत.

टवटवीत दिसतात

केळींच्या देठाला मीठाचे पाणी लावल्याने केळी मऊ पडत नाहीत. जास्त काळ टवटवीत दिसतात.

VIEW ALL

1 जानेवारी 2025 ला सोन्यात 1 लाख गुंतवले असते तर आज मिळाला असता 'एवढा' मोठा नफा

अफाट ब्रह्मांडाचा अंत कसा होणार?

मटारची साल कचरा समजून फेकताय? थांबा... बनवा हेल्दी डिश

रात्रीच्या अंधाराच्या शिकारीसाठी घेतो फायदा, नकळत ढकलतो मृत्यूच्या जाळ्यात!
Read Next Story