बऱ्याचदा बाजारातून आणलेली केळी केवळ 2 दिवसातच खराब होऊ लागतात.
त्यांवर काळे डाग पडतात आणि वास येऊ लागतो. केळी लवकर पिकतात.
पण काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही आठवडाभर केळी ताज्या ठेवू शकतात.
यासाठी एका मोठ्या भांड्यात स्वच्छ थंड पाणी घ्या.
या पाण्यात 1 चमचा मीठ घालून विरघळेपर्यंत ढवळा.
या मीठाच्या पाण्यात केळी 2-3 मिनिटे बुडवून ठेवा.
नंतर केळीच्या सालींवर विशेषतः देठावर हलक्या हाताने घासा आणि केळी स्वच्छ धुवून घ्या.
धुतलेली केळी एका स्वच्छ सुक्या कपड्याने पुसून घ्या.
केळी सुकली की, त्यांना थेट सूर्यप्रकाश किंवा उष्णतेपासून दूर हवेशीर ठिकाणी ठेवा.
मीठाच्या पाण्यात सौम्य अँटीसेप्टिक गुणधर्म असतात जे केळीच्या सालींवर असलेले बॅक्टेरिआ आणि रसायने काढून टाकतात.
तसेच केळींमधील एन्झाईम्सची क्रिया मंदावते. केळी लवकर पिकत नाहीत आणि काळ्याही पडत नाहीत.
केळींच्या देठाला मीठाचे पाणी लावल्याने केळी मऊ पडत नाहीत. जास्त काळ टवटवीत दिसतात.