स्मरणशक्ती वाढवणारे पौष्टिक लाडू, मुलांना दररोज एक लाडू खायला द्याच!

मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी घरच्या घरी बनवा पौष्टिक लाडू, सोप्पी रेसिपी एकदा पाहाच
1 कप पंढरपुरी डाळं, 1/4 कप काजू, १/४ कप बदाम ,१/४ कप अक्रोड ,१/२ कप काळ्या मनुका , १/२ कप सुकं किसलेलं खोबरं
२ चमचे जवस,२ चमचे पांढरे तीळ , २ चमचे खसखस, १५ बिया काढलेले खजूर ,१ मोठा चमचा गुलकंद ,पिस्त्याचे काप ,गुलाबाच्या सुकलेल्या पाकळ्या
एक कप चण्याची डाळ चांगली भाजून घ्या. त्यानंतर गव्हाचे किंवा नाचणीचे पीठ चांगले भाजून घ्या.
आता सगळे ड्रायफ्रुट व्यवस्थित भाजून घ्या. तसंच, जवस, सुकं खोबरं आणि खसखसदेखील भाजून घ्या.
आता हे सगळं साहित्य मिक्सरमध्ये चांगलं वाटून घ्या. आता खजूर मिक्सरमध्ये वाटून घ्या.
आता मिक्सरमध्ये वाटलेले हे सगळे साहित्य एकजीव करा आणि थोडासा तूपाचा हात घेऊन लाडू वळून घ्या.
हे लाडू 1 ते दीड महिना आरामात टिकतात.