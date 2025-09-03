कचरा समजून फेकून देताय सुकलेले लिंबू? थांबा हे फायदे एकदा वाचाच!

Mansi kshirsagar
Sep 03,2025


लिंबू तुमच्या आरोग्यासाठी फारचे फायदेशीर आहे.


पण अनेकदा लिंबू फ्रिजमध्ये ठेवून सुकतो व खराब होतो


अशावेळी कचरा समजून सुकलेले लिंबू फेकून देताय? तर हे वाचाच


सुकलेले लिंबू चेहऱ्यावर लावल्यास चेहऱ्यावरील डाग नाहीसे होतात


सुकलेले लिंबू गरम पाण्यात टाकून पुन्हा रसभरीत होतात


किचनच्या टाइल्स पुन्हा चमकवण्यासाठी तुम्ही सुकलेल्या लिंबाचा वापर करु शकता


सिंकचा दुर्गंधीपणा दूर करण्यासाठी सुकलेले लिंबू फायदेशीर ठरू शकतात


(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

