अनेक गृहिणींना सकाळी सकाळी कामाची गडबड असते. त्यामुळं अनेकजणी रात्रीच कणिक मळून ठेवतात
पण रात्री मळून ठेवलेले कणिक सकाळी वापरायचे की नाही यावरुन अनेक मतमतांतरे आहेत.
कणकेत कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन असते जे दिवसभर शरीराला उर्जा देतात
पण रात्रीच कणिक फ्रीजमध्ये ठेवणे का हानिकारक असते.
रात्रीच पिठ मळून ठेवल्याने पिठात बॅक्टेरिया वाढू लागतात ज्यामुळं आरोग्य बिघडू शकते.
दररोज शिळ्या पिठाचा वापर करत असाल तर तुमची पचनसंस्था खराब होऊ शकते
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती घरगुती उपचार आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. याचा वापर करण्यापूर्वी कृपया वैद्यकीय सल्ला घ्या. ZEE 24 TAAS याची पुष्टी करत नाही.)