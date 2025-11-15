हिवाळ्यात अशाप्रकारे घरच्या घरी बनवा 'बीटरूट लिप बाम'

Nov 15,2025

हिवाळा

हिवाळ्यात त्वचेसह ओठही कोरडे होतात.

ओठांना हानी पोहोचते

अशात केमिकलयुक्त लिप बाम वापरल्यास ते ओठांना हानी पोहोचवू शकतात.

नैसर्गिक लिप बाम

तुम्ही घरच्या घरी बीटरूट पासून नैसर्गिक लिप बाम बनवू शकता.

बीटरूटचा रस

यासाठी एका पॅनमध्ये बीटरूटचा रस घट्ट होईपर्यंत उकळवून घ्या.

मेण आणि खोबरेल तेल

डबल बॉयलरमध्ये मेण आणि खोबरेल तेल एकत्र करून वितळवून घ्या.

मेण आणि खोबरेल तेल

डबल बॉयलरमध्ये मेण आणि खोबरेल तेल एकत्र करून वितळवून घ्या.

मेण आणि खोबरेल तेल

डबल बॉयलरमध्ये मेण आणि खोबरेल तेल एकत्र करून वितळवून घ्या.

कंटेनर

मिश्रण गरम असतानाच लहान डबी किंवा लिप बाल्म कंटेनरमध्ये ओतून घ्या.

सेट होऊ द्या

कंटेनर काहीवेळ फ्रिजमध्ये ठेवून सेट होऊ द्या.

VIEW ALL

घरच्या घरी 'हॉट चॉकलेट' कसे बनवाल?

तुम्ही 'तवा फ्राय अननस' कधी खाल्ला आहे का? अशी आहे रेसिपी

हार्ट हेल्थ ते मेंटल हेल्थ...; दररोज खा 'हे' 2 ड्रायफ्रुट

उगीच नाही होत लक्ष्मी प्रसन्न, अंबानी परिवार 'अशी' करतो देवाची उपासना!
Read Next Story