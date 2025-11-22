मखान्यांपासून असा बनवा टेस्टी, हेल्दी स्नॅक्स!, नवरा करेल कौतुक!

Nov 22,2025


संध्याकाळच्या चहासोबत चटपटीत स्नॅक्स म्हणून मखाने हे उत्तम पर्याय आहेत.


मखाने खूप पौष्टिक आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.


काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही पुदिना फ्लेवरचे मखाने बनवू शकता.


हा हेल्दी आणि चटपटीत स्नॅक बनवण्यासाठी फक्त २ कप मखाने आणि थोडे मसाले लागतात.


पुदिना मखाने बनवण्यासाठी मखाने ५-८ मिनिटे कमी गॅसवर खमंग भाजून घ्या.


त्यात पुदीना पावडर, चाट मसाला, काळे मीठ, जिरे पावडर घालून एकत्र करा.


शेवटी लिंबाचा रस पिळा. यामुळे मसाले आणि मखाने चांगले एकत्र होतील.


मखान्यांचे हे चटपटीत स्नॅक हवाबंद डब्यात महिनाभर साठवून ठेवू शकता.


जर तुम्ही डाएट करत असाल तर हे स्नॅक तुमच्या आहारत समाविष्ट करू शकता.

