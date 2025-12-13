बॉलिवूडची मराठमोळी अभिनेत्री 'रेणुका शहाणे'कडून शिका 'पुरण पोळी'ची परफेक्ट रेसिपी!

Dec 13,2025


बॉलिवूड अभिनेत्री रेणुका शहाणे सध्या तिच्या 'उत्तर' या मराठी चित्रपटासाठी चर्चेत आहे.


अशात अभिनेत्रीने एका यूट्यूब चॅनेलनवरील मुलाखतीत पुरणाच्या पोळीची परफेक्ट रेसिपी शेअर केली आहे.


ही रेसिपी सध्या सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत आहे.


तुम्ही सुद्धा ही परफेक्ट रेसिपी जाणून घ्या आणि नक्की ट्राय करा.


पुरणपोळी बनवण्यासाठी प्रथम हरभरा डाळ स्वच्छ धुवून मऊ शिजवून घ्या.


शिजलेली डाळ गाळून त्यात गूळ किंवा साखर घालून कढईत शिजवा.


आता त्यात वेलची पूड व जायफळ घालून पुरण घट्ट होईपर्यंत परता.


नंतर गव्हाचे पीठ, चिमूटभर मीठ, हळद आणि तेल घालून मऊ कणीक मळा.


कणकेचे आणि पुरणाचे समान आकाराचे गोळे तयार करा.


कणकेच्या गोळ्यात पुरण भरून अलगद पोळी लाटा.


तव्यावर मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी तूप लावून भाजा.


गरमागरम पुरणपोळी तूप किंवा दूधासोबत सर्व्ह करा.

