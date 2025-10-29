जगातील सर्वात मोठं संत्र कुठे पिकतं? 99 टक्के लोकांना माहिती नसेल उत्तर!

फळांमध्ये संत्र आवडत नाही, असे कमी जण भेटतील.
संत्र्यामुळे चांगले आरोग्य राखण्यास आणि त्वचा उजळण्यास मदत होते.
संत्र्यामुळे विविध आजारांपासून शरीराचे संरक्षण होते.
या फळामुळे हॅप्पी हार्मोन्स वाढतात.
एका स्टडीनुसार, रोज एक संत्र खाण्याऱ्याचा नैराश्याचा धोका 20 टक्क्यांनी कमी होतो.
पण जगातील सर्वात मोठं संत्र कुठे पिकतं? तुम्हाला माहितीय का?
नागपुरातील एका शेतात जगातील सर्वात मोठं संत्र पिकतं.
या संत्र्याचा आकार 34 इंच लांब आणि 8 इंच उंच आहे.
जगातील सर्वात मोठ संत्र कॅलिफॉर्नियामध्ये पिकतं. जे 25 इंच लांब आहे.