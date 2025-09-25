'या' पदार्थांचं सेवन केल्यास वाढते कंबरदुखी; तज्ज्ञ म्हणतात, ते टाळलेलेच बरे

Sayali Patil
Sep 25,2025

साखरे

अती साखरेच्या सेवनामुळं पाठीच्या कण्याच्या हाडांचं नुकसान होतं.

स्पायनल डिस्क

साखरेच्या सेवनामुळं स्पायनल डिस्क कमकुवत होते. शिवाय शरीराला सूजही येते, ज्यामुळं कंबरदुखी वाढते.

मीठ

अधिक मिठाचं सेवनही हाडं दुखण्यास आणि प्रामुख्यानं कंबरदुखीस कारण ठरू शकतं. त्यामुळं अतिरिक्त मिठाचं सेवन टाळा.

मैदा

मैद्यापासून तयार झालेल्या पदार्थांमुळं कणा, स्पायनल डिस्कवर नकारात्मक परिणाम होतात आणि यातून कंबरदुखी बळावते.

तेलकट पदार्थ

तेलकट पदार्थांच्या सेवनामुळं शरीरात चरबीचं प्रमाण वाढून पाठीच्या कण्यावर ताण येतो आणि वेदना वाढतात.

रेड मीट

प्रोसेस्ट मीट आणि रेड मीटमध्ये सॅच्युरेटेज फॅटचं प्रमाण अधिक असल्यानं स्पायनल डिस्कला यामुळं धोका असतो. ज्यामुळं कंबरदुखी वाढते.

(वरील माहिती सामान्य संदर्भ आणि माहितीवर उपलब्ध असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

