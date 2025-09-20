फेंगशुईनुसार घरात बांबू ट्री ठेवल्याने घरात सकारात्मकता व सुख समृद्धी येते
बांबूचे झाड घरातील प्रवेशद्वाराजवळ ठेवा जेणेकरुन नकारात्मत ऊर्जा कमी होईल
बांबूचे झाड घरातील हवा शुद्ध करते हे एक प्रकारचे नॅचरल एअर प्युरीफायर असते
बांबूचे झाड घरात ठेवल्याने आयुष्यात सकारात्मकता येते
फेंगशुईनुसार हे रोप करिअर आणि बिझनेसमध्ये वृद्दी आणते
तसंच, बांबूच्या झाडाला जास्त काळजी घेण्याचीही गरज पडत नाही
(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)