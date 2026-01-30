काही वेळा भातासह रोज तीच, एकाच चवीची डाळ खाऊन कंटाळा येतो.
जर तुम्ही आणि तुमच्या घरातलेही याच यादीत असाल तर ही झटपट रेसिपी नक्कीच आवडेल.
चिंचं-गुळाची आमटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम चिंच गरम पाण्यात भिजवा आणि घोळ तयार करून घ्या.
एका कढईत गरम तेलात मोहरी आणि हिंगाची फोडणी द्या.
आता त्यात हिरवी मिरची आणि कढीपत्ताही घाला. फोडणी चांगली तडतडू द्या.
त्यात हळद, लाल तिखट आणि चवीनुसार थोडे गूळ घाला.
यानंतर चिंचेचा घोळ घालून छान एकत्र करा.
चवीनुसार मीठ घाला. 5 ते 7 मिनिटे आमटी उकळू द्या.
तयार झालेली चमचमीत, आंबट गोड चिंचं-गुळाची आमटी गरमागरम मऊ भातासह सर्व्ह करा.