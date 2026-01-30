रोजचा डाळभात खाऊन कंटाळा आलाय? तर डाळीऐवजी बनवा 'ही' चिंचं-गुळाची आंबट गोड आमटी!

Manali Sagvekar
Jan 30,2026

एकाच चवीची डाळ

काही वेळा भातासह रोज तीच, एकाच चवीची डाळ खाऊन कंटाळा येतो.

झटपट रेसिपी

जर तुम्ही आणि तुमच्या घरातलेही याच यादीत असाल तर ही झटपट रेसिपी नक्कीच आवडेल.

चिंचेचा घोळ

चिंचं-गुळाची आमटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम चिंच गरम पाण्यात भिजवा आणि घोळ तयार करून घ्या.

फोडणी द्या

एका कढईत गरम तेलात मोहरी आणि हिंगाची फोडणी द्या.

हिरवी मिरची

आता त्यात हिरवी मिरची आणि कढीपत्ताही घाला. फोडणी चांगली तडतडू द्या.

लाल तिखट आणि गूळ

त्यात हळद, लाल तिखट आणि चवीनुसार थोडे गूळ घाला.

एकत्र करा

यानंतर चिंचेचा घोळ घालून छान एकत्र करा.

आमटी उकळू द्या

चवीनुसार मीठ घाला. 5 ते 7 मिनिटे आमटी उकळू द्या.

सर्व्ह करा

तयार झालेली चमचमीत, आंबट गोड चिंचं-गुळाची आमटी गरमागरम मऊ भातासह सर्व्ह करा.

