मकर संक्रांतीला हवाय नव्या नवरी सारखा ग्लो? ट्राय करा 'हे' घरगुती फेसपॅक

Manali Sagvekar
Jan 12,2026

थंडी

जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात थंडीचा जोर वाढतो .

कोरडेपणा

वातावरणातील कोरडेपणा वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम त्वचेवरही होतो.

कोरडी त्वचा

त्वचा कोरडी पडते आणि त्वचेची चमकही हरवते.

मकर संक्रांती

पण आता मकर संक्रांती जवळ आली आहे. आणि प्रत्येक स्त्रीला सणासुदीला सुंदर दिसायचे असते.

घरगुती फेस पॅक

अशावेळी तुम्ही कोरफड, मध, दूध, बदामाचे तेल वापरून घरगुती फेस पॅक तयार करू शकता.

नैसर्गिक साहित्य

हा फेस पॅक बनवण्यासाठी सर्व नैसर्गिक साहित्य एकत्र करून फेस पॅक तयार करा.

20 मिनिटे ठेवा

चेहरा स्वच्छ धुवा. नंतर हा फेस पॅक चेहऱ्यावर लावा. 20 मिनिटे ठेवा.

चेहरा स्वच्छ धुवा

आता कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा. नंतर तुमचं आवडतं मॉइश्चरायझर लावा.

नैसर्गिक ग्लो

फेस पॅकमध्ये असलेले सर्व साहित्य त्वचेला नैसर्गिक ग्लो देतील आणि तुमचा चेहरा नव्या नवरी सारखा चमकेल.

