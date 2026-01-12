जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात थंडीचा जोर वाढतो .
वातावरणातील कोरडेपणा वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम त्वचेवरही होतो.
त्वचा कोरडी पडते आणि त्वचेची चमकही हरवते.
पण आता मकर संक्रांती जवळ आली आहे. आणि प्रत्येक स्त्रीला सणासुदीला सुंदर दिसायचे असते.
अशावेळी तुम्ही कोरफड, मध, दूध, बदामाचे तेल वापरून घरगुती फेस पॅक तयार करू शकता.
हा फेस पॅक बनवण्यासाठी सर्व नैसर्गिक साहित्य एकत्र करून फेस पॅक तयार करा.
चेहरा स्वच्छ धुवा. नंतर हा फेस पॅक चेहऱ्यावर लावा. 20 मिनिटे ठेवा.
आता कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा. नंतर तुमचं आवडतं मॉइश्चरायझर लावा.
फेस पॅकमध्ये असलेले सर्व साहित्य त्वचेला नैसर्गिक ग्लो देतील आणि तुमचा चेहरा नव्या नवरी सारखा चमकेल.