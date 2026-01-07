अशाप्रकारे घरच्या घरीच बनवा 'हलव्याचे दागिने', वापरा 'ही' सोपी पद्धत

Manali Sagvekar
Jan 07,2026

मकर संक्रांत

येत्या 14 तारखेला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जाणार आहे.

हलव्याचे दागिणे

मकर संक्रांतीत नववधूंनी हलव्याचे दागिणे परिधान करण्याची परंपरा आहे.

घरीच तयार करा

यावर्षी तुम्ही स्वतः घरीच हलव्याचे दागिने तयार करून, तुमची पहिली मकर संक्रांत खास बनवू शकता.

साखरेचा पाक

यासाठी सर्वप्रथम साखरेचा पाक बनवून घ्या.

रवा भाजा

नंतर एका कढईत गरम तुपात रवा भाजून घ्या.

मिश्रण एकत्र करा

भाजलेल्या रव्यात साखरेचा पाक घालून मिश्रण एकत्र करून घ्या.

लहान गोळे

आता हे मिश्रण ओलसर असतानाच त्याचे लहान गोळे तयार करून घ्या.

रंग आणि आकार

या मिश्रणात तुम्ही रंगांचाही वापर करू शकता. हवा तसा आकार देऊ शकता.

थंड होऊद्या

तयार झालेले गोळे थंड होऊद्या आणि वाळू द्या.

दागिने तयार करा

आता हे गोळे सुई-धाग्याच्या मदतीने ओवून दागिने तयार करा.

