येत्या 14 तारखेला मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जाणार आहे.
मकर संक्रांतीत नववधूंनी हलव्याचे दागिणे परिधान करण्याची परंपरा आहे.
यावर्षी तुम्ही स्वतः घरीच हलव्याचे दागिने तयार करून, तुमची पहिली मकर संक्रांत खास बनवू शकता.
यासाठी सर्वप्रथम साखरेचा पाक बनवून घ्या.
नंतर एका कढईत गरम तुपात रवा भाजून घ्या.
भाजलेल्या रव्यात साखरेचा पाक घालून मिश्रण एकत्र करून घ्या.
आता हे मिश्रण ओलसर असतानाच त्याचे लहान गोळे तयार करून घ्या.
या मिश्रणात तुम्ही रंगांचाही वापर करू शकता. हवा तसा आकार देऊ शकता.
तयार झालेले गोळे थंड होऊद्या आणि वाळू द्या.
आता हे गोळे सुई-धाग्याच्या मदतीने ओवून दागिने तयार करा.