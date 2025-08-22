गौराईसाठी बनवा गोड घावण्याचा नैवेद्य Recipe वाचाच

Mansi kshirsagar
Aug 22,2025


गौराई घरी आल्यानंतर अनेक ठिकाणी गोड घावण्याचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे.


आज आम्ही तुम्हाला तांदळाच्या गोड घावण्याची रेसिपी सांगणार आहोत.


तांदळाचे पीठ, अर्धा कप गुळ, अर्धा कप ओलं खोबरं, चवीनुसार मीठ, पिठ भिजवण्यासाठी पाणी, तूप


तांदळाचे पीठ, गुळ, खोबरं, मीठ आणि पाणी एकत्र करुन त्यात गुळ विरघळून घ्यावा


पिठा जास्त पातळ किंवा जास्त जाड करु नये.


आता नॉन स्टिक पॅन तव्यावर गरम करत ठेवा.


तवा चांगला गरम झाला की त्यात घावणाचे पिठ पसरवून घ्या आणि झाकण ठेवा


2-3 मिनिटांसाठी वाफ काढल्यानंतर झाकण काढून परतून घ्या.


घावण खरपूस भाजून झाल्यानंतर तुम्ही दुधासोबत किंवा अळूवडीसोबत खाऊ शकता.

