हिवाळ्यात घरच्या घरी बनवा 'हा' चमचमीत आणि हेल्दी 'वेजिटेबल सूप'

Nov 19,2025


हिवाळ्यात रोगप्रतीकारशक्ती कमी होते. शरिराला पोषणाची सर्वात जास्त गरज असते.


अशावेळी वेजिटेबल सूप पिणे अधिक फायदेशीर ठरेल.


मिक्स वेजिटेबल सूप बनवण्यासाठी गाजर, फ्लॉवर , हिरवे मटर आणि भोपळा मिरची बारीक कापून घ्या.


नंतर आलं किसून घ्या आणि कॉर्नफ्लोर पाण्यात गुठळ्या न येता विरघळवून ठेवा.


एका टोपात तूप गरम करा आणि त्यात किसलेले अद्रक घालून १०-१५ सेकंद परतून घ्या.


आता त्यात बारीक कापलेल्या भाज्या घालून २ मिनिटे मध्यम आचेवर परतून घ्या.


१-२ मिनिटे भाज्या थोड्या मऊ होईपर्यंत शिजू द्या.


आता त्यात थोडे पाणी, कॉर्नफ्लोरचा घोळ, काळी मिरी, पांढरी मिरी, चिली सॉस आणि चवीनुसार मीठ घाला.


सूपला उकळी येऊ द्या, उकळी आल्यावर हलक्या आचेवर ३-५ मिनिटे शिजू द्या.


गॅस बंद करा आणि त्यात अर्ध्या लिंबाचा रस घाला.


सूपवर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडे तूप घालून गरमागर्म सर्व्ह करा.

