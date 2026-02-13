तुम्ही सुद्धा व्हॅलेंटाइि डे निमित्ताने काहीतरी खास बनवण्याचा विचार करत आहात?
तर तुम्ही सोप्या रेसिपीच्या मदतीने गोड, गुलाबी खीर बनवू शकता.
या रेसिपीला गुलाबी रंग देणारा खास पदार्थ म्हणजे लाल तांदूळ.
गुलाबी खीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम लाल तांदूळ किमान 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.
दुसऱ्या बाजूला मंद आचेवर दूध गरम करण्यास ठेवा. चांगली उकळी येऊ द्या.
आता भिजवलेले तांदूळ गरम दुधात घाला. तांदूळ दुधामध्ये मऊ होईपर्यंत शिजवा.
त्यानंतर त्यात साखर, वेलची पूड आणि तुपात भाजलेला सुका मेवा घाला. एकत्र करा.
जसजशी खीर शिजेल, तसतसा लाल तांदळाचा रंग दुधात मिसळेल. ज्यामुळे खीर गुलाबी दिसेल.
तयार झालेली गरमा गरम, गोड, प्रेमाच्या रंगाची गुलाबी खीर सर्व्ह करा. (सर्व फोटो सौ- Gemini AI)