व्हॅलेंटाइन डे निमित्ताने बनवा तांदाळाची खास गुलाबी खीर, प्रेमातला गोडवा आणखी वाढेल!

Manali Sagvekar
Feb 13,2026

व्हॅलेंटाइि डे

तुम्ही सुद्धा व्हॅलेंटाइि डे निमित्ताने काहीतरी खास बनवण्याचा विचार करत आहात?

गुलाबी खीर

तर तुम्ही सोप्या रेसिपीच्या मदतीने गोड, गुलाबी खीर बनवू शकता.

लाल तांदूळ

या रेसिपीला गुलाबी रंग देणारा खास पदार्थ म्हणजे लाल तांदूळ.

तांदूळ पाण्यात भिजत ठेवा

गुलाबी खीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम लाल तांदूळ किमान 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.

दूध गरम करण्यास ठेवा

दुसऱ्या बाजूला मंद आचेवर दूध गरम करण्यास ठेवा. चांगली उकळी येऊ द्या.

भिजवलेले तांदूळ

आता भिजवलेले तांदूळ गरम दुधात घाला. तांदूळ दुधामध्ये मऊ होईपर्यंत शिजवा.

साखर, वेलची पूड

त्यानंतर त्यात साखर, वेलची पूड आणि तुपात भाजलेला सुका मेवा घाला. एकत्र करा.

तांदळाचा रंग दुधात मिसळेल

जसजशी खीर शिजेल, तसतसा लाल तांदळाचा रंग दुधात मिसळेल. ज्यामुळे खीर गुलाबी दिसेल.

प्रेमाच्या रंगाची गुलाबी खीर

तयार झालेली गरमा गरम, गोड, प्रेमाच्या रंगाची गुलाबी खीर सर्व्ह करा. (सर्व फोटो सौ- Gemini AI)

VIEW ALL

किवी खाण्याचे फायदे!

मुंबईला 'बॉम्बे' हे नाव कोणी दिलं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 'या' बाबतीत भारतानंतर नेपाळचा नंबर

दातांचा पिवळेपणा कसा दूर करावा?
Read Next Story