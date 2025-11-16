अनेक बॉलीवुड कलाकार त्यांची आवडती रेसिपी सोशल मिडियावर शेअर करत असतात.
फिटनेससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मलायकानेही तिच्या फेवरेट पदार्थाची रेसिपी शेअर केली आहे.
हा पदार्थ चमचमीत आणि झणझणीत पदार्थ म्हणजे 'पनीर ठेचा'.
पनीर ठेचा बनवण्यासाठी पनीरचे लहान तुकडे कापून घ्या.
नंतर एका पॅनमध्ये हिरवी मिरची, कोथिंबीर, लसूण, शेंगदाणे,जिरे आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले भाजून घ्या.
भाजलेले मिश्रण मिक्सरच्या सहाय्याने जाडसर वाटून ठेचा तयार करा.
तयार झालेला ठेचा पनीरच्या तुकड्यांमध्ये मिसळा आणि मॅरिनेट करून घ्या.
आता एका पॅनमध्ये राईचे तेल घालून त्यात मॅरिनेट झालेले पनीरचे तुकडे शॅलो फ्राय करा.
तयार झालेल्या गरमागरम 'पनीर ठेच्यावर' लिंबाचा रस पिळून चटणी किंवा सॅलेडसह सर्व्ह करा.