'आंबा' की 'आमरस'? शरीरासाठी बेस्ट काय?

Published by: Zee Team | May 07, 2026

उन्हाळा आला की घराघरांत आंब्याचा सुगंध दरवळू लागतो. आंबा खाण्याची मजा काही वेगळीच असते

पण थेट आंबा खाणं जास्त फायदेशीर की आमरस पिणं? दोन्ही चविष्ट असले तरी आरोग्याच्या दृष्टीने काही फरक आहेत.

आंबा खाण्याचे फायदे

शरीराला ऊर्जा मिळते आणि त्वचेसाठीही फायदेशीर ठरतो. थेट फळ खाल्ल्याने साखरेचे प्रमाण तुलनेने नियंत्रित राहते.

आमरस पिण्याचे फायदे

थंडगार आमरस उष्णतेत आराम देतो. जेवणासोबत खाल्ल्यास चव वाढते.

उन्हाळ्यात आंबा आणि आमरस दोन्हीचा आनंद घ्या, पण प्रमाण आणि आरोग्याचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.

