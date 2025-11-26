मार्गशिर्ष स्पेशल रेसिपी, 'उपवासाचा डोसा'

Nov 26,2025

मार्गशिर्ष महिना

आता मार्गशिर्ष महिना सुरू झाला आहे.

पहिला गुरूवार

उद्या या महिन्यातील पहिला गुरूवार व्रत आहे.

उपवासाचा डोसा

यादिवशी उपवासासाठी तुम्ही चमचमीत आणि हेल्दी 'डोसा' बनवू शकता.

पीठ तयार करा

साबुदाणा किंवा भगर एका भांड्यात घेऊन त्यात पाणी घालून भिजवून घ्या.

मिश्रण तयार करा

भिजलेल्या साबुदाणा किंवा भगरमध्ये शेंगदाणा कूट, जिरे पूड आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मिश्रण तयार करा.

डोशाचे पीठ

मिक्सरच्या मदतीने मिश्रण बारीक करून डोशाचे पीठ तयार करा.

डोशाचे मिश्रण पसरवा

गरम तव्यावर तेल लावून डोशाचे मिश्रण पसरवा.

डोसा भाजून घ्या

दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत डोसा भाजून घ्या.

सर्व्ह करा

उपवासाच्या चटणीसोबत गरमागरम डोसा सर्व्ह करा.

