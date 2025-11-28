आता मार्गशीर्ष महिना सुरू झाला आहे. या महिन्यात चिकन, मटण खाणे टाळले जाते.
पण तरी सुद्धा तुम्हाला नॉनव्हेज खाण्याची इच्छा होत असेल, तर तुम्ही 'ही' चमचमत सुरणाची भाजी बनवू शकता.
सुरणाची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम सुरण धुवून त्याचे लहान तुकडे करून घ्या.
नंतर एका कुकरमध्ये सुरणाचे तुकडे, हळद, चिंच, चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून शिजवून घ्या.
एका कढईत तेल गरम करा. त्यात चिरलेला टोमटो, खोबरे, धणे आणि लसूण भाजून घ्या.
टॉमॅटो मऊ झाल्यानंतर त्यात खसखस आणि कोथिंबीर घालून परतून घ्या. मिश्रण तयार करा.
तयार मिश्रण मिक्सरच्या मदतीने वाटून घ्या. यानंतर सुरणाचे तुकडे सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या.
एका कढईत तेलामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, वाटण, मीठ, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि काळा मसाला घाला.
नंतर त्यात तळलेले सुरणाचे तुकडे घालून 5-7 मिनिटे मंद आचेवर शिजवून घ्या.
गरमा गरम, झणझणीत सुरणाची भाजी कोथिंबीरीने सजवा. भाकरी किंवा चपातीसह सर्व्ह करा.