मार्गशीर्ष उपवासासाठी घरच्या घरी बनवा कुरकुरीत 'साबुदाणा स्टिक्स'!

Dec 17,2025


उद्या 18 डिसेंबर रोजी मार्गशीर्ष महिन्यातील चौथा आणि शेवटचा गुरूवार आहे.

कुरकरीत स्टिक्स

यावेळी तुम्ही उपवासासाठी साबुदाण्यापासून बनलेल्या कुरकरीत स्टिक्स बनवू शकता.

साबुदाणे भाजून घ्या

साबुदाणा स्टिक्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम साबुदाणे भाजून घ्या.

काळी मिरी

आता त्यात काळी मिरीचे काही दाणे आणि जिरे घालून मिक्सरच्या सहाय्याने जाडसर वाटून घ्या.

उकडलेले बटाटे

यानंतर उकडलेले बटाटे किसणीच्या सहाय्याने किसून घ्या.

साबुदाण्याचे पीठ

आता किसलेल्या बटाट्यांमध्ये काळी मिरी पुड, चवीनुसार मीठ आणि वाटलेले साबुदाण्याचे पीठ घाला.

मिश्रण तयार करा

नंतर त्यात थोडे तेल मिसळून एकत्र करून घट्ट मिश्रण तयार करून घ्या.

स्टिक्स तयार करा

आता चकली यंत्राच्या सहाय्याने मिश्रणाच्या स्टिक्स तयार करून घ्या.

तळून घ्या

या स्टिक्स मध्यम आचेवर गरम तेलात सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.

सर्व्ह करा

चटपटीत कुरकुरीत साबुदाणा स्टिक्स खोबरे आणि मिरचीच्या चटणीसह सर्व्ह करा.

