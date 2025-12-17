उद्या 18 डिसेंबर रोजी मार्गशीर्ष महिन्यातील चौथा आणि शेवटचा गुरूवार आहे.
यावेळी तुम्ही उपवासासाठी साबुदाण्यापासून बनलेल्या कुरकरीत स्टिक्स बनवू शकता.
साबुदाणा स्टिक्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम साबुदाणे भाजून घ्या.
आता त्यात काळी मिरीचे काही दाणे आणि जिरे घालून मिक्सरच्या सहाय्याने जाडसर वाटून घ्या.
यानंतर उकडलेले बटाटे किसणीच्या सहाय्याने किसून घ्या.
आता किसलेल्या बटाट्यांमध्ये काळी मिरी पुड, चवीनुसार मीठ आणि वाटलेले साबुदाण्याचे पीठ घाला.
नंतर त्यात थोडे तेल मिसळून एकत्र करून घट्ट मिश्रण तयार करून घ्या.
आता चकली यंत्राच्या सहाय्याने मिश्रणाच्या स्टिक्स तयार करून घ्या.
या स्टिक्स मध्यम आचेवर गरम तेलात सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
चटपटीत कुरकुरीत साबुदाणा स्टिक्स खोबरे आणि मिरचीच्या चटणीसह सर्व्ह करा.