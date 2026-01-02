चहाच्या मसाल्याची सीक्रेट रेसिपी!

Jan 02,2026

वातावरणातील थंडावा

आता हळूहळू वातावरणातील थंडावा वाढत चालला आहे.

कडक चहा

अशात या गुलाबी थंडीत कडक मसालेदार चहा पिण्याची मजा काय अजबच असते.

मसालेदार चव

पण टपरीवर मिळणाऱ्या चहाची मसालेदार चव घरी बनवलेल्या चहाला येत नाही.

सीक्रेट मसाला

टपरीवर मिळणाऱ्या चहामध्ये चहावाले एक सीक्रेट मसाला घालतात.

रेसिपी

या सीक्रेट मसाल्याची रेसिपी तुम्ही सुद्धा जाणून घ्या.

आवश्यक मसाले

वेलची, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, जायफळ, बडीशेप आणि सुंढ पावडर.

भाजून घ्या

सर्व मसाले तव्यावर हलके भाजून घ्या.

गुलाबाच्या पाकळ्या

या मसाल्यामध्ये सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या घाला.

पावडर

हे सर्व मिश्रण एकत्र करून मिक्सरच्या मदतीने वाटून पावटर तयार करा.

वाफाळलेला चहा

तयार सीक्रेट मसाला वापरून चहा बनवा. बाहेरील वातावरणाचा आनंद घेत वाफाळलेला मसाला चहा प्या.

