आता हळूहळू वातावरणातील थंडावा वाढत चालला आहे.
अशात या गुलाबी थंडीत कडक मसालेदार चहा पिण्याची मजा काय अजबच असते.
पण टपरीवर मिळणाऱ्या चहाची मसालेदार चव घरी बनवलेल्या चहाला येत नाही.
टपरीवर मिळणाऱ्या चहामध्ये चहावाले एक सीक्रेट मसाला घालतात.
या सीक्रेट मसाल्याची रेसिपी तुम्ही सुद्धा जाणून घ्या.
वेलची, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, जायफळ, बडीशेप आणि सुंढ पावडर.
सर्व मसाले तव्यावर हलके भाजून घ्या.
या मसाल्यामध्ये सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या घाला.
हे सर्व मिश्रण एकत्र करून मिक्सरच्या मदतीने वाटून पावटर तयार करा.
तयार सीक्रेट मसाला वापरून चहा बनवा. बाहेरील वातावरणाचा आनंद घेत वाफाळलेला मसाला चहा प्या.