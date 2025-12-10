हिवाळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात मशरूम पहायला मिळतात.
अशात तुमच्या घरच्यांनी सुद्धा जेवणात मशरूमच्या भाजीची फरमाइश केली असेल, तर ही सोपी रेसिपी नक्की करा.
'मशरूम मटर मलाई' बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मशरूम स्वच्छ धुवून चौकोनी चिरून घ्या.
कढईत गरम तूपात जिरे, दालचीनी, लवंग आणि हिरवी वेलचीची फोडणी तयार करा.
आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
त्यात 1 चमचा आले-लसुण पेस्ट आणि 2 चमचे काजू पेस्ट घाला.
नंतर त्यात टोमॅटो प्युरी, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, कसुरी मेथी घालून 5 मिनिटे शिजवा.
आता मशरूम, उकडलेले मटर घालून 4 ते 5 मिनिटे परतून घ्या.
नंतर दिड वाटी मलाई आणि थोडे पाणी घालून 5 मिनिटे झाकून ठेवा, शिजवा.
तयार झालेल्या 'मशरूम मटर मलाई'वर कोथिंबीर आणि थोडी मलाई घालून गरमागरम सर्व्ह करा.