घरच्या घरी अशी बनवा 'मशरूम मटर मलाई' रेसिपी, सासू कौतूकाने म्हणेल "सुगरण माझी सून"!

Dec 10,2025


हिवाळ्यात बाजारात मोठ्या प्रमाणात मशरूम पहायला मिळतात.


अशात तुमच्या घरच्यांनी सुद्धा जेवणात मशरूमच्या भाजीची फरमाइश केली असेल, तर ही सोपी रेसिपी नक्की करा.


'मशरूम मटर मलाई' बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मशरूम स्वच्छ धुवून चौकोनी चिरून घ्या.


कढईत गरम तूपात जिरे, दालचीनी, लवंग आणि हिरवी वेलचीची फोडणी तयार करा.


आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.


त्यात 1 चमचा आले-लसुण पेस्ट आणि 2 चमचे काजू पेस्ट घाला.


नंतर त्यात टोमॅटो प्युरी, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, कसुरी मेथी घालून 5 मिनिटे शिजवा.


आता मशरूम, उकडलेले मटर घालून 4 ते 5 मिनिटे परतून घ्या.


नंतर दिड वाटी मलाई आणि थोडे पाणी घालून 5 मिनिटे झाकून ठेवा, शिजवा.


तयार झालेल्या 'मशरूम मटर मलाई'वर कोथिंबीर आणि थोडी मलाई घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

VIEW ALL

विमानात चुकूनही घेऊन जाऊ नका 'हे' फळ, नाहीतर होईल दंड

हिवाळ्यात गॅस आणि ब्लोटिंगमुळं त्रासलात; हे सोप्पे उपाय देतील आराम

बोरीवलीपासून 152 KM दूर वसलंय हे हिल स्टेशन, निसर्गसौंदर्य पाहून हुरळून जाल

एक दिवस दारु सोडल्यास शरीरात काय दिसतात बदल? जाणून वाटेल आश्चर्य!
Read Next Story