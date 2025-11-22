लग्नात रॉयल लूक देतात हे मीनाकारी दागिने!

Nov 22,2025


लग्नात तुम्हाला रॉयल लूक हवा असेल तर मीनाकारी दागिने उत्तम पर्याय आहेत.


मीनाकारी दागिने त्यात भरल्या जाणाऱ्या रंगीत काचेसाठी प्रसिद्ध आहेत.


हे रॉयल लूक देणारे मीनाकारी दागिने पूर्णपणे हस्तनिर्मित असतात.


जयपूर मीनाकारी दागिन्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.


हे दागिने बनवण्यासाठी सोने, चांदी आणि तांबे अशा धातूंचा वापर केला जातो.


यासाठी लाल, हिरवा, निळा, गुलाबी असे चमकदार रंग वापरतात.


या दागिन्यांवर फुले, मोर, पाने असे बारीक नक्षीकाम केलेले असते.


मीनाकारीचा प्रत्येक दागिना हस्तनिर्मित असल्यामुळे खास बनतो.


हे दागिने मुघलांच्या काळात अधिक प्रसिद्ध होते.


फॅशन आणि सौंदर्याच्या जगात आजही हे दागिने तितकेच ट्रेंडींग आहेत.

