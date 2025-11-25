मॉर्निंग की इविनिंग वॉक? वजन कमी करण्यासाठी अधिक फायद्याचं काय?

Sayali Patil
Nov 25,2025

व्यायाम

चालणं हा व्यायमाचा सर्वात सोपा आणि तितकाच प्रभावी प्रकार आहे. पण, सकाळी चालणं फायद्याचं की सायंकाळी? हा प्रश्न अनेकांनाच पडतो.

दोन्ही पद्धती

या प्रश्नाचं उत्तर आहे, चालण्याच्या दोन्ही पद्धती फायद्याच्या आहेत. यामध्ये सवय आणि आहार हे दोन घटकही तितकेच महत्त्वाचे.

मेटाबॉलिझ्म

काही निरीक्षणांनुसार मॉर्निंग वॉकनं मेटाबॉलिझ्म वाढतं, मेंदू सक्रिय राहतो दिवसभर शरीराला पुरेशी उर्जा मिळते. या पद्धतीचा परिणाम स्थिर असतो.

ग्लुकोज

संध्याकाळी चालायला जाण्याचा थेट परिणाम रक्तातील साखरेवर होतो. अवघ्या 10 ते 20 मिनिटांच्या वॉकनं ग्लुकोज स्पाईक कमी होतं.

चालणं

रात्रीच्या जेवणानंतर चालण्यास गेलं तर यामुळं रात्रीची भूक आणि अवाजवी खाणं कमी होतं. झोप उत्तम लागते, शरीर आणि मन शांत होतं.

निष्कर्ष

एकंदरच निरीक्षणांचे निष्कर्ष संमिश्र असून चालणं, मग ते कोणत्याही वेळी असो, ही क्रिया मुळात महत्त्वाची ठरते.

वजन

वजन कमी करायचं असल्यास झुकतं माप मॉर्निंग वॉककडे जातं. मधुमेह नियंत्रणात आणम्यासाठी रात्रीच्या जेवणानंतर चालणं आणि मन शांत करण्यासाठी सायंकाळी चालणं फायद्याचं. (वरील माहिती निरीक्षणांवर आधारित असून झी 24तास त्याची खातरजमा करत नाही.)

