सर्वात महाग असतात 'या' माशांची अंडी, असं काय आहे यात खास?

Pooja Pawar
Feb 17,2026


जगातील सर्वात महागड्या माशांच्या अंडी म्हणजे 'कॅविअर'


कॅविअरला अनेकदा काळं सोनं देखील म्हटलं जातं.


यातील सर्वात दुर्मिळ जाती 'अल्मास कॅविअर' ची किंमत प्रति किलोग्रॅम 25 लाख ते 30 लाख रुपये असू शकते.


कॅविअर अंडी ही इराणच्या कॅस्पियन समुद्र प्रदेशात आढळणाऱ्या दुर्मिळ अल्बिनो बेलुगा स्टर्जन माशापासून येतात.


कमी उत्पादन तसेच पिकण्यास जास्त वेळ आणि जगभरातून होणारी मोठी मागणी यामुळे ते जगातील सर्वात महागड्या अन्नपदार्थांपैकी एक आहे.


कॅविअर म्हणजे स्टर्जन कुटुंबातील माशांची अंडी, जी मीठात शिजवलेली असतात.


जगभरातील आलिशान हॉटेल तसेच श्रीमंत व्यक्ती या अंड्यांची खरेदी करतात.


सर्वात महागडा कॅविअर बहुतेकदा 24 कॅरेट सोन्याचा मुलामा असलेल्या कंटेनरमध्ये विकला जातो जेणेकरून त्याची खासबाब टिकून राहील.

