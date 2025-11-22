भारत देश हा विविधतेने नटलेला देश आहे. भारताच्या एका भागात वाळवंट, एकीकडे बाजूला बर्फ, समुद्र तर काही ठिकाणी उंचच उंच डोंगर रांगा दिसतात.
तेव्हा आज भारतातील अशाच एका सुंदर ठिकाणाबाबत जाणून घेऊयात. ते ठिकाण आहे लक्षद्वीप.
आगाती बेट हे यातील एक मुख्य स्थानापैकी एक आहे. हे सरोवर आणि विमानतळासाठी प्रसिद्ध आहे.
कावरत्ती बेट हे एक अतिशय शांत आणि सुंदर असं पर्यटन स्थळ आहे.
बंगाराम बेट हे शांत समुद्रकिनाऱ्यांसह त्याच्या रिसॉर्ट्ससाठी देखील प्रसिद्ध आहे.
जर तुम्हाला नवनवीन ठिकाणी फिरायला आवडत असेल तर लक्षद्वीप समूहातील या बेटांना नक्की भेट द्या.