आजकाल फॅशनच्या जगात नेल आर्टला मोठी पसंती आहे.
सोशल मिडियावरही नेल आर्ट फारच ट्रेंडिंगचा विषय बनला आहे.
येत्या 26 जानेवारीला देशाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे.
प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने देशभक्ती व्यक्त करत असतो.
तुम्हाला नेल आर्टची आवड असेल तर, त्याच्या माध्यमातून तुम्हीही देशभक्ती व्यक्त करू शकता.
यासाठी नेल आर्टच्या काही सोप्या डिझाईन वापरू शकता.
या नेल आर्ट डिझाइन तुम्ही घरच्या घरीही करू शकता आणि नेल एक्सटेंशनही बनवून घेऊ शकता.
आजकाल बाजारात अनेक स्मार्ट तंत्रज्ञान उपलब्ध आहेत.
या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नखांवर डिजिटल प्रिंटही उमटवता येते.
नेल आर्टमुळे नखे अधिक सुंदर आणि उठून दिसतात.