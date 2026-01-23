Republic Day Special: 26 जानेवारीसाठी पाहा काही नेल आर्ट आयडिया!

Manali Sagvekar
Jan 23,2026

मोठी पसंती

आजकाल फॅशनच्या जगात नेल आर्टला मोठी पसंती आहे.

ट्रेंडिंगचा विषय

सोशल मिडियावरही नेल आर्ट फारच ट्रेंडिंगचा विषय बनला आहे.

प्रजासत्ताक दिन

येत्या 26 जानेवारीला देशाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे.

देशभक्ती

प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने देशभक्ती व्यक्त करत असतो.

नेल आर्ट

तुम्हाला नेल आर्टची आवड असेल तर, त्याच्या माध्यमातून तुम्हीही देशभक्ती व्यक्त करू शकता.

सोप्या डिझाईन

यासाठी नेल आर्टच्या काही सोप्या डिझाईन वापरू शकता.

नेल एक्सटेंशन

या नेल आर्ट डिझाइन तुम्ही घरच्या घरीही करू शकता आणि नेल एक्सटेंशनही बनवून घेऊ शकता.

स्मार्ट तंत्रज्ञान

आजकाल बाजारात अनेक स्मार्ट तंत्रज्ञान उपलब्ध आहेत.

डिजिटल प्रिंट

या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नखांवर डिजिटल प्रिंटही उमटवता येते.

सुंदर नखे

नेल आर्टमुळे नखे अधिक सुंदर आणि उठून दिसतात.

