दरवर्षी प्रमाणे 15 डिसेंबर 2025 रोजी देखील 'राष्ट्रीय कपकेक दिवस' साजरा करण्यात येणार आहे.
तसेच आता ख्रिसमसलाही अवघे काहीच दिवस बाकी आहेत.
अशात घरच्या घरी कपकेक बनवण्याची ही सोपी रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करायला हवी.
सर्वप्रथम कढईत मीठ पसरवून त्यावर स्टँड ठेवून 10 मिनिटे प्रीहीट करायला ठेवा.
एका भांड्यात 1 कप मैदा, दिड कप साखर, दिड टीस्पून बेकिंग पावडर घ्या.
आता त्यात दिड कप दूध, तेल, दिड टीस्पून तुमच्या आवडीच्या फ्लेवरचा इसेन्स घाला.
हे मिश्रण फेटून घ्या. मिश्रणाच्या गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
नंतर त्यात तुमच्या आवडीप्रमाणे चॉको चिप्स किंवा सुका मेवा घालून पुन्हा एकत्र करा.
कपकेक मोल्डमध्ये मिश्रण भरून घ्या. मोल्ड कढईतील स्टँडवर ठेऊन कढई झाका.
मध्यम आचेवर 20 ते 25 मिनिटे शिजवा. सुरीच्या मदतीने कपकेक शिजले की, नाहीत ते तपासा.
थंड झाल्यावर मोल्डमधून काढा, चॉकलेट सिरप किंवा ड्रायफ्रूट्सने सजवा आणि सर्व्ह करा.