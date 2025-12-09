'असा' बनवा घरच्या घरी 'रवा केक', ते सुद्धा ओव्हेनचा उपयोग न करता

Dec 09,2025


लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनाच केक खूप आवडतो.


पण बाजारातून आणलेले केक चविष्ट असले तरी आरोग्यासाठी अनहेल्दी असू शकतात.


म्हणूनच तुम्ही 'या' सोप्या रेसिपीच्या मदतीने घरच्या घरी हेल्दी आणि तितकाच चविष्ट 'रवा केक' बनवू शकता.


यासाठी सर्वप्रथम 1 वाटीच्या प्रमाणात बारीत रवा, साखर आणि दही एकत्र फेटून घ्या.


त्यात दिड वाटी तूप, वेलची पूड, 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि दिड चमचा बेकिंग सोडा घाला.


मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण 10 मिनिटे बाजूला ठेवा. यामुळे त्यातील रवा फुगेल.


आता त्यात 2 ते 3 चमचे दूध घालून मिश्रण पुन्हा एकत्र करा.


या मिश्रणात तुमच्या आवडीचा सुका मेवा चिरून घाला.


आता एका कढईत मूठभर मीठ घालून त्यावर स्टँड ठेवा.


कढई 10 मिनिटे मध्यम आचेवर गरम करायला ठेवा.


तुमच्याकडे असलेल्या केक टिनला तेल लावा आणि त्यात तयार मिश्रण ओता.


गरम कढईत टिन ठेवा, झाकण लावून मंद आचेवर 35 ते 40 मिनिटे शिजू द्या.


टूथपिक किंवा सुरी टाकून तपासा. स्वच्छ निघाली तर केक तयार आहे.


अगदी स्पंजी आणि मऊ रवा केक थंड झाल्यावर कापून सर्व्ह करा.

