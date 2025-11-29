पौष्टिक आणि चमचमीत 'मुग पालक टिक्की', लहान मुलेही आवडीने खातील!

Nov 29,2025

पोषक तत्त्व

मूग आणि पालक या भाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोषक तत्त्व असतात.

हिरव्या भाज्या

लहान मुले या भाज्या पाहिल्या पाहिल्या नाक मुरडतात.

मुग पालक टिक्की

पण यी रेसिपीच्या मदतीने मुग आणि पालकपासून तुम्ही चमचमीत 'मुग पालक टिक्की' बनवू शकता.

पौष्टिक टिकी

ही टिक्की लहान मुले आवडीने खातील आणि त्यांना पोषणही मिळेल.

मिक्सर जार

यासाठी एका मिक्सर जारमध्ये भिजवलेले मूग, चिरलेला कांदा, आले, मिरची आणि मटर जाडसर वाटून घ्या.

मिश्रण तयार करा

आता त्यात चिरलेली पालकची पाने, किसलेला पनीर, बेसन, मीठ आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घालून मिश्रण तयार करा.

गोलाकार टिक्की बनवा

नंतर हाताला थोडे तेल किंवा पाणी लावून गोलाकार टिक्की बनवून घ्या.

फ्राय करा

एका पॅनमध्ये तेलात किंवा बटरमध्ये सर्व टिक्की शॅलो फ्राय करून घ्या.

सर्व्ह करा

तयार झालेली पौष्टिक आणि चमचमीत टिक्की चटणी किंवा सॉससह सर्व्ह करा.

