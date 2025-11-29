मूग आणि पालक या भाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोषक तत्त्व असतात.
लहान मुले या भाज्या पाहिल्या पाहिल्या नाक मुरडतात.
पण यी रेसिपीच्या मदतीने मुग आणि पालकपासून तुम्ही चमचमीत 'मुग पालक टिक्की' बनवू शकता.
ही टिक्की लहान मुले आवडीने खातील आणि त्यांना पोषणही मिळेल.
यासाठी एका मिक्सर जारमध्ये भिजवलेले मूग, चिरलेला कांदा, आले, मिरची आणि मटर जाडसर वाटून घ्या.
आता त्यात चिरलेली पालकची पाने, किसलेला पनीर, बेसन, मीठ आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घालून मिश्रण तयार करा.
नंतर हाताला थोडे तेल किंवा पाणी लावून गोलाकार टिक्की बनवून घ्या.
एका पॅनमध्ये तेलात किंवा बटरमध्ये सर्व टिक्की शॅलो फ्राय करून घ्या.
तयार झालेली पौष्टिक आणि चमचमीत टिक्की चटणी किंवा सॉससह सर्व्ह करा.