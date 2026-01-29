पालक चकलीची युनिक रेसिपी बनवायला अगदी सोपी आहे.
लहान मुले पालक खात नसतील, तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.
तसेच संध्याकाळच्या चहासोबत काही कुरकुरीत खायची सवय असेल तर, पालक चकली नक्की ट्राय करा.
पालक चकली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पालकची पाने स्वच्छ धुवून शिजवून घ्या.
शिजवलेल्या पानांमध्ये हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण घालून मिक्सरच्या सहाय्याने पेस्ट तयार करा.
आता परातीत तांदळाचे आणि बेसनचे पीठ चाळून घ्या.
त्यात ओवा, तीळ, मीठ आणि गरम तेलाचे मोहन घाला. एकत्र करा.
यांनंतर पालकची पेस्ट घालून हळूहळू पाणी घालून पीठ मळून घ्या.
मळलेले पीठ जास्त मऊ होणार नाही याची काळजी घ्या.
आता हे पीठ चकलीच्या साच्यामध्ये भरा. चकल्या पाडून घ्या.
कढईत मध्यम आचेवर गरम तेलात चकल्या खमंग तळून घ्या.
यानंतर तयार झालेली कुरकुरीत, खुसखुशीत, पौष्टिक पालक चकली सर्व्ह करा.