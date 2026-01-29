संध्याकाळच्या चहाला सोबत होईल, लहान मुलेही आवडीने खातील अशी कुरकुरीत पालक चकली रेसिपी!

Manali Sagvekar
Jan 29,2026

युनिक रेसिपी

पालक चकलीची युनिक रेसिपी बनवायला अगदी सोपी आहे.

लहान मुलांसाठी खाऊ

लहान मुले पालक खात नसतील, तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.

पालक चकली

तसेच संध्याकाळच्या चहासोबत काही कुरकुरीत खायची सवय असेल तर, पालक चकली नक्की ट्राय करा.

पालकची पाने

पालक चकली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पालकची पाने स्वच्छ धुवून शिजवून घ्या.

पालकची पेस्ट

शिजवलेल्या पानांमध्ये हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण घालून मिक्सरच्या सहाय्याने पेस्ट तयार करा.

पीठ चाळून घ्या

आता परातीत तांदळाचे आणि बेसनचे पीठ चाळून घ्या.

गरम तेलाचे मोहन

त्यात ओवा, तीळ, मीठ आणि गरम तेलाचे मोहन घाला. एकत्र करा.

पीठ मळून घ्या

यांनंतर पालकची पेस्ट घालून हळूहळू पाणी घालून पीठ मळून घ्या.

पीठ जास्त मऊ नको

मळलेले पीठ जास्त मऊ होणार नाही याची काळजी घ्या.

चकल्या पाडून घ्या

आता हे पीठ चकलीच्या साच्यामध्ये भरा. चकल्या पाडून घ्या.

चकल्या खमंग तळा

कढईत मध्यम आचेवर गरम तेलात चकल्या खमंग तळून घ्या.

सर्व्ह करा

यानंतर तयार झालेली कुरकुरीत, खुसखुशीत, पौष्टिक पालक चकली सर्व्ह करा.

